Кремль: координати для ударів у Сирії Росії передала Туреччина

Російські військові при авіаударі під час спецоперації проти бойовиків «Ісламської держави» в сирійському місті Ель-Баб, внаслідок якого загинули турецькі військові, використовували координати, передані Туреччиною, заявляють у Кремлі.

Турецькі військовослужбовці не повинні були там перебувати, заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков.

Відповідаючи на питання журналістів, чи став інцидент результатом помилки турецької розвідки, Пєсков заявив, що це була «неузгодженість в наданні координат».

Віце-прем’єр Туреччини Нуман Куртулмуш назвав «повністю випадковим» інцидент із загибеллю трьох турецьких військових в Сирії 9 лютого в результаті російського авіудару.

Президент Росії Володимир Путін у телефонній розмові з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом висловив співчуття у зв’язку із загибеллю турецьких військових.

Росія і Туреччина підтримують різні сторони у громадянській війні в Сирії, але обидві воюють проти бойовиків «Ісламської держави» і почали координувати свої операції в окремих випадках.

Путін і Ердоган поліпшили відносини, що були напружені після того, як турецькі сили збили російський літак поблизу турецько-сирійського кордону в листопаді 2016 року.