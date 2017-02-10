Ситник: НАБУ завершило розслідування у 50 провадженнях, щодо 15 є рішення суду

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявляє, що станом на кінець січня бюро завершило досудове розслідування у 50 провадженнях, щодо 15 з них є рішення суду.

За його словами, ще 23 провадження перебувають на стадії судового розгляду, а у 12 – розгляд досі не розпочався.

«За такої вкрай неефективної роботи судів на вироки у резонансних справах доведеться чекати роками. Тому ми наголошуємо на необхідності створення Антикорупційного суду», – сказав Ситник.

Він також заявив, що 23% учасників у провадженнях, які наразі розслідують детективи бюро, – це керівники державних або комунальних підприємств із часткою державної власності понад 50%.

За даними Ситника, у результаті діяльності НАБУ вдалося запобігти розкраданню 583 мільйонів гривень.



Станом на 1 грудня 2016 року повідомлялося, що детективи бюро в суд передали 44 кримінальні провадження.

У квітні 2015 року призначили Артема Ситника на посаду директора Національного антикорупційного бюро. Проте Антикорупційне бюро зареєструвало перші провадження лише у грудні 2016 року, оскільки влітку проводився конкурс на посаду детектива НАБУ і лише у листопаді минулого року призначили керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, яка має наглядати за додержанням законів під час проведення досудового розслідування, здійснюваного антикорупційним бюро України, а також підтримувати держобвинувачення у відповідних провадженнях.

Загалом боротися з корупцією в Україні повинні три структури: Національне антикорупційне бюро, Спеціальна антикорупційна прокуратура і Національне агентство із запобігання корупції.