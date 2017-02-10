Лінкявічус в Авдіївці: санкції проти Росії мають залишитись

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус, який 10 лютого прибув до підконтрольної владі України Авдіївки Донецької області, наголосив, що санкції проти Росії мають зберегтися.

«Став очевидцем порушень Мінських угод із боку підтримуваних Росією сепаратистів із перших джерел. Санкції мають залишитися», – написав він у Twitter.

Як повідомила перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко, крім Лінкявічуса, до Авдіївки також приїхали литовські волонтери і представники неурядових організацій, «які надають велику гуманітарну допомогу Україні і Донбасу».

«Міністр Лінкявічус налаштований розповісти все, що він побачив, своїм колегам – міністрам закордонних справ країн-членів ЄС. Ці свідчення, ця інформація з перших вуст є безцінною в дискусії щодо санкцій проти Росії, в донесенні правди і країнам ЄС, і країнам НАТО», – написала у Facebook Геращенко, яка разом із міністром була в Авдіївці.

Загострення ситуації на Донбасі, зокрема через бої поблизу Авдіївки, спостерігалося з 29 січня. Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні боїв, повідомлялося про загиблих і поранених, як серед бійців, так і серед цивільних.

Протягом минулого тижня в Авдіївці не було електропостачання. Були проблеми з водопостачанням – воду надавали за графіком. Наразі ситуація в Авдіївці дещо нормалізувалася.

Від квітня 2014 року на Донбасі триває збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці бойовиків на Донбасі й вимагають від неї виконання Мінських угод. Росія, однак, заявляє, що є лише «гарантом» виконання мінських домовленостей і не має за ними ніяких зобов’язань, і відкидає звинувачення у підтримці сепаратистів.