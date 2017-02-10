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10 Лютий 2017, Київ 16:58
Новини | Міжнародні

Двоє російських атлетів відсторонені від змагань через допінг

Російська бігунка Марія Савінова із золотою медаллю на Олімпіаді 2012 року

Російська бігунка Марія Савінова із золотою медаллю на Олімпіаді 2012 року

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Спортивний арбітражний суд у Лозанні на чотири роки відсторонив від змагань російську бігунку Марію Савінову, визнавши її винною в неодноразовому порушенні антидопінгового законодавства.

Суд постановив, що росіянка використовувала заборонені речовини в період з 2010 по 2013 роки і позбавив її всіх нагород, отриманих за цей час, включаючи «золото» Олімпіади 2012 року.

Також 10 лютого стало відомо, що від змагань тимчасово відсторонена член збірної Росії з біатлону Катерина Глазиріна. У повідомленні Міжнародного союзу біатлоністів йдеться, що це рішення пов’язане з публікацією другої частини доповіді про використання допінгу російськими атлетами.

Глазиріна повинна була брати участь у чемпіонаті світу, який стартував напередодні в Австрії.

Всесвітнє антидопінгове агентство представило дві доповіді про допінг у російському спорті. Керівник незалежної комісії Річард Макларен за підсумками розслідування дійшов висновку, що до махінацій причетні російські спортивні чиновники. Росія відкидає звинувачення.

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