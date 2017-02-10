Двоє російських атлетів відсторонені від змагань через допінг

Спортивний арбітражний суд у Лозанні на чотири роки відсторонив від змагань російську бігунку Марію Савінову, визнавши її винною в неодноразовому порушенні антидопінгового законодавства.

Суд постановив, що росіянка використовувала заборонені речовини в період з 2010 по 2013 роки і позбавив її всіх нагород, отриманих за цей час, включаючи «золото» Олімпіади 2012 року.

Також 10 лютого стало відомо, що від змагань тимчасово відсторонена член збірної Росії з біатлону Катерина Глазиріна. У повідомленні Міжнародного союзу біатлоністів йдеться, що це рішення пов’язане з публікацією другої частини доповіді про використання допінгу російськими атлетами.

Глазиріна повинна була брати участь у чемпіонаті світу, який стартував напередодні в Австрії.

Всесвітнє антидопінгове агентство представило дві доповіді про допінг у російському спорті. Керівник незалежної комісії Річард Макларен за підсумками розслідування дійшов висновку, що до махінацій причетні російські спортивні чиновники. Росія відкидає звинувачення.