У Запоріжжі попрощалися із народним депутатом Петром Ванатом

10 лютого у Запоріжжі на Капустяному цвинтарі поховали народного депутата України від фракції «Народний фронт» Петра Ваната. Попрощатися з політиком на громадську панахиду, що відбувалася у палаці культури будівельників, прийшли понад тисяча городян.

У церемонії прощання взяли участь керівники області й міста та народні депутати, зокрема голова Верховної Ради України Андрій Парубій і голова фракції «Народний фронт» Максим Бурбак.

«Всі його думки були про те, як розбудовувати Запоріжжя, як розбудовувати свій рідний край», – сказав Андрій Парубій під час громадської панахиди за Петром Ванатом.

Петр Ванат помер 8 лютого у віці 79 років. До цього народний обранець тривалий час хворів і перебував у лікарні.

Петро Ванат, 1938 року народження, був включений до виборчого списку політичної сили під № 45,на момент обрання був президентом Запорізького обласного союзу промисловців і підприємців (роботодавців) «Потенціал», а також головою Запорізької обласної федерації роботодавців.

Станом на 8 лютого у складі фракції «Народний фронт» був 81 депутат.