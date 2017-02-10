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10 Лютий 2017, Київ 16:56
Новини | Політика

Порошенко: підвищення мінімальної зарплати дасть змогу підняти пенсії в Україні

Петро Порошенко в Коломиї, 10 лютого 2017 року

Петро Порошенко в Коломиї, 10 лютого 2017 року

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Президент України Петро Порошенко заявляє, що услід за мінімальною зарплатою в країні має відбутися підвищення рівня пенсій.

«Після того, як піднімемо мінімальну заробітну плату, має зрости єдиний соціальний внесок і надходження до Пенсійного фонду, що створить можливості підняти пенсії пенсіонерам», – сказав Порошенко 10 лютого в Коломиї під час відкриття нової поліклініки. На Прикарпатті Петро Порошенко також відкрив лікарню у Галичі, а також вручив автомобілі службі з надзвичайних ситуацій.

З 2017 року в Україні вдвічі зросла мінімальна зарплата. Тепер де-юре роботодавці не можуть платити своїм працівникам менш ніж 3200 гривень.

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