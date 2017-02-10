Апеляційний суд скасував рішення про притягнення до адмінвідповідальності співробітниці НАБУ

Апеляційний суд міста Києва скасував рішення суду щодо співробітниці НАБУ Катерини Везєлєвої-Борисової, яку було притягнуто до адміністративної відповідальності.

Як повідомляє прес-служба суду, апеляційний суд задовольнив скаргу захисту Везєлєвої-Борисової і скасував рішення суду першої інстанції.

Апеляційний суд закрив провадження у цій справі за відсутності у діях Везєлєвої-Борисової складу правопорушення.

Ця постанова Апеляційного суду Києва набирає законної сили після її винесення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

«Ухвалюючи рішення, суд керувався принципом верховенства права, закріпленим у Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, зокрема, правової визначеності, з огляду на відсутність законодавчо визначеного поняття «викладацька діяльність», – наголошують у суді.

Натомість у Генпрокуратурі заявили, що це рішення є важливим для формування судової практики та свідчить про неможливість належного застосування закону «Про запобігання корупції» в частині обмежень щодо суміщення та сумісництва.

У ГПУ вважають, що законодавча колізія – відсутність формулювання поняття викладацька діяльність» – фактично дозволяє «довільне трактування понять, їх підміну та можливість отримання чиновниками доходу за наслідками суміщення та сумісництва з іншими видами діяльності».

20 жовтня 2016 року Солом’янський райсуд Києва притягнув Везєлєву-Борисову до адміністративної відповідальності за порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності. Суд також призначив штраф 8 500 гривень.

У серпні 2016 року Служба безпеки України повідомляє про складання адмінпротоколу на заступницю начальника одного з відділів НАБУ через роботу «тренером на заходах одного з європейських фондів».У НАБУ заявили, що їхня співробітниця не порушувала законодавство – за викладацьку діяльність вона отримала гроші, які задекларувала.

Крім того, директор НАБУ Артем Ситник назвав цю ситуацію тиском на бюро.