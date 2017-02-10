Доступність посилання

logo-print
пошук за словом...
10 Лютий 2017, Київ 16:56
Новини | Події

Апеляційний суд скасував рішення про притягнення до адмінвідповідальності співробітниці НАБУ

Дивитись коментарі

Апеляційний суд міста Києва скасував рішення суду щодо співробітниці НАБУ Катерини Везєлєвої-Борисової, яку було притягнуто до адміністративної відповідальності.

Як повідомляє прес-служба суду, апеляційний суд задовольнив скаргу захисту Везєлєвої-Борисової і скасував рішення суду першої інстанції.

Апеляційний суд закрив провадження у цій справі за відсутності у діях Везєлєвої-Борисової складу правопорушення.

Ця постанова Апеляційного суду Києва набирає законної сили після її винесення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

«Ухвалюючи рішення, суд керувався принципом верховенства права, закріпленим у Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, зокрема, правової визначеності, з огляду на відсутність законодавчо визначеного поняття «викладацька діяльність», – наголошують у суді.

Натомість у Генпрокуратурі заявили, що це рішення є важливим для формування судової практики та свідчить про неможливість належного застосування закону «Про запобігання корупції» в частині обмежень щодо суміщення та сумісництва.

У ГПУ вважають, що законодавча колізія – відсутність формулювання поняття викладацька діяльність» – фактично дозволяє «довільне трактування понять, їх підміну та можливість отримання чиновниками доходу за наслідками суміщення та сумісництва з іншими видами діяльності».

20 жовтня 2016 року Солом’янський райсуд Києва притягнув Везєлєву-Борисову до адміністративної відповідальності за порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності. Суд також призначив штраф 8 500 гривень.

У серпні 2016 року Служба безпеки України повідомляє про складання адмінпротоколу на заступницю начальника одного з відділів НАБУ через роботу «тренером на заходах одного з європейських фондів».У НАБУ заявили, що їхня співробітниця не порушувала законодавство – за викладацьку діяльність вона отримала гроші, які задекларувала.

Крім того, директор НАБУ Артем Ситник назвав цю ситуацію тиском на бюро.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

УСІ НОВИНИ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG