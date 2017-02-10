Європарламент наступного тижня розгляне ситуацію в Авдіївці

Європейський парламент наступного тижня розгляне ситуацію у підконтрольній владі України Авдіївці Донецької області, повідомляє прес-служба українського уряду.

За повідомленням, про це новопризначений голова Комітету із закордонних справ Європарламенту, віце-президент Європейської народної партії Девід Макалістер заявив на зустрічі з віце-прем’єр-міністром із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванною Климпуш-Цинцадзе.

«Сторони погодилися з необхідністю продовження активної залученості Європарламенту до розуміння ситуації в Україні. Зокрема, наголошено на важливій ролі ЄП у процесі надання Україні безвізового режиму з ЄС, додаткових торговельних преференцій, а також продовження політичної підтримки України у протистоянні російській агресії», – йдеться в повідомленні.

Чергові засідання Європарламенту відбудуться 13-16 лютого. У розкладі на сайті Європейського парламенту вказано, що питання про погіршення ситуації на сході України розглядатимуть 14 лютого у другій половині дня.

Загострення ситуації на Донбасі, зокрема через бої поблизу Авдіївки, спостерігалося з 29 січня. Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні боїв, повідомлялося про загиблих і поранених, як серед бійців, так і серед цивільних.

Протягом минулого тижня в Авдіївці не було електропостачання. Були проблеми з водопостачанням – воду надавали за графіком. Наразі ситуація в Авдіївці дещо нормалізувалася.

Від квітня 2014 року на Донбасі триває збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці бойовиків на Донбасі й вимагають від неї виконання Мінських угод. Росія, однак, заявляє, що є лише «гарантом» виконання мінських домовленостей і не має за ними ніяких зобов’язань, і відкидає звинувачення у підтримці сепаратистів.