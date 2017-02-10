Штаб АТО: бойовики з «Градів» обстрілювали позиції ЗСУ біля Красногорівки

У штабі АТО заявляють, що на Донеччині проросійські бойовики обстрілювали з реактивних систем залпового вогню «Град» позиції Збройних сил України біля Красногорівки.

Як повідомляє прес-служба штабу, також бойовикивикористовували танки і 120 міліметрові міномети.

За даними штабу, сепаратисти також обстріляли позиції ЗСУ в районі населеного пункту Авдіївка із застосуванням мінометів 120 та 82 міліметрового калібру.

Українські військові зауважують, що сепаратисти продовжують обстріли позицій ЗСУ вздовж усієї лінії розмежування сторін з гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї та забороненої Мінськими домовленостями зброї.

Також місцеві жителі Красновгорівки в коментарі Радіо «Донбас.Реалії» підтвердили обстріли з «Градів».

Крім того, спостерігачі ОБСЄ сьогодні заявили, що заборонене Мінськими угодами важке озброєння все ще розташоване уздовж всієї лінії розмежування в зоні бойових дій на Донбасі, обидві сторони використовують це озброєння.

Бойовики з угруповання «ДНР» цих заяв штабу АТО не коментують, проте, у свою чергу, звинувачують українськи силовиків в обстрілах села Саханка з мінометів.

Загострення ситуації на Донбасі, зокрема через бої поблизу Авдіївки, спостерігалося з 29 січня. Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні боїв, повідомлялося про загиблих і поранених, як серед бійців, так і серед цивільних. Наразі ситуація в Авдіївці дещо нормалізувалася.

Кілька пакетів домовленостей, досягнених на переговорах у білоруському Мінську в 2014–2015 роках і відомих як Мінські домовленості, передбачають, серед іншого, припинення вогню, виведення з території України іноземних військ, найманців і озброєнь, звільнення всіх заручників і незаконно утримуваних осіб чи встановлення контролю ОБСЄ над українсько-російським кордоном.