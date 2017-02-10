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10 Лютий 2017, Київ 18:25
Новини | Міжнародні

Туреччина: президент Ердоган затвердив проект конституційної реформи

Реджеп Таїп Ердоган

Реджеп Таїп Ердоган

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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 10 лютого затвердив законопроект щодо конституційної реформи, яка значно розширить його повноваження. Законопроект має бути винесений на референдумі у квітні.

Зміни дозволять Ердогану видавати укази, встановлювати надзвичайний стан у країні, призначати міністрів і вищих державних чиновників, розпускати парламент і залишитися при владі щонайменше до 2029 року.

Реджеп Таїп Ердоган вважає, що ця реформа дозволить створити стабільність у країні. Представники опозиції вбачають загрозу балансу влади.

Ердоган прийшов до влади у 2003 році. У 2014 він змінив посаду з прем’єр-міністра на президента. За два роки у країні відбулася спроба невдалого військового перевороту. Після цього близько 9 тисяч людей були затримані за підозрою у співучасті. Захід критикує Анкару за порушення прав людини.

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