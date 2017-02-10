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10 Лютий 2017, Київ 18:30
Новини | Політика

У Раді Тимошенко і група депутатів зареєстрували постанову про відставку Гройсмана

Володимир Гройсман та урядовці у Верховній Раді, архівне фото

Володимир Гройсман та урядовці у Верховній Раді, архівне фото

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У Верховній Раді група народних депутатів зареєструвала постанову про відставку прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана.

Автори постави – лідер фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко та дванадцять її колег по фракції.

Наразі тексту постанови на сайті Ради немає.

На думку Тимошенко, яку цитує прес-служба «Батьківщини», чинний Кабмін неспроможний проводити справжні реформи.

14 квітня 2016 року Верховна Рада обрала новим прем’єр-міністром Володимира Гройсмана, задовольнивши прохання Арсенія Яценюка про відставку.

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