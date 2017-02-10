У Раді Тимошенко і група депутатів зареєстрували постанову про відставку Гройсмана

У Верховній Раді група народних депутатів зареєструвала постанову про відставку прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана.
Автори постави – лідер фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко та дванадцять її колег по фракції.
Наразі тексту постанови на сайті Ради немає.
На думку Тимошенко, яку цитує прес-служба «Батьківщини», чинний Кабмін неспроможний проводити справжні реформи.
14 квітня 2016 року Верховна Рада обрала новим прем’єр-міністром Володимира Гройсмана, задовольнивши прохання Арсенія Яценюка про відставку.
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