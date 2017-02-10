Порошенко: 15 військових загинули на донецькому напрямку з 29 січня

Від 29 січня на донецькому напрямку в зоні конфлікту на сході України внаслідок бойових дій загинули 15 українських військових і один рятувальник, повідомив президент України Петро Порошенко.

Він сказав про це під час церемонії передачі пожежних автомобілів управлінню Державної служби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області.

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ 10 лютого заявила, що минулого тижня в зоні конфлікту на Донбасі загинули вісім цивільних жителів, 30 – поранені. Спостерігачі заявили, що минулий тиждень був найжорстокіший за останні 13 місяців.

Загострення ситуації на Донбасі, зокрема через бої поблизу Авдіївки, спостерігалося з 29 січня. Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні боїв, повідомлялося про загиблих і поранених, як серед бійців, так і серед цивільних.

Протягом минулого тижня в Авдіївці не було електропостачання. Були проблеми з водопостачанням – воду надавали за графіком. Наразі ситуація в Авдіївці дещо нормалізувалася.