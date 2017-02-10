Доступність посилання

logo-print
пошук за словом...
10 Лютий 2017, Київ 18:29
Новини | Події

Порошенко: 15 військових загинули на донецькому напрямку з 29 січня

Петро Порошенко на Івано-Франківщині, 10 лютого 2017 року

Петро Порошенко на Івано-Франківщині, 10 лютого 2017 року

Дивитись коментарі

Від 29 січня на донецькому напрямку в зоні конфлікту на сході України внаслідок бойових дій загинули 15 українських військових і один рятувальник, повідомив президент України Петро Порошенко.

Він сказав про це під час церемонії передачі пожежних автомобілів управлінню Державної служби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області.

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ 10 лютого заявила, що минулого тижня в зоні конфлікту на Донбасі загинули вісім цивільних жителів, 30 – поранені. Спостерігачі заявили, що минулий тиждень був найжорстокіший за останні 13 місяців.

Загострення ситуації на Донбасі, зокрема через бої поблизу Авдіївки, спостерігалося з 29 січня. Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні боїв, повідомлялося про загиблих і поранених, як серед бійців, так і серед цивільних.

Протягом минулого тижня в Авдіївці не було електропостачання. Були проблеми з водопостачанням – воду надавали за графіком. Наразі ситуація в Авдіївці дещо нормалізувалася.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

УСІ НОВИНИ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG