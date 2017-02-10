У Сумах протестували проти співпраці «Укртелекому» зі «Сбербанком Росії»

Активісти протестували біля будівлі сумської філії «Укртелекому» проти співпраці компанії зі «Сбербанком Росії».

За словами організаторів акції, на підприємстві працівників змушують укладати договір на виплату заробітної плати із російським банком.

На стінах будівлі «Укртелекому» та на банкоматі «Сбербанку» учасники акції розклеїли листівки з написом «Увага! «Сбербанк» убиває. Забери гроші, не фінансуй окупанта». Також на вході до офісу компанії вони насипали монети та гільзи.

За словами голови «Молодого Народного Руху» Андрія Рибалки, акцію влаштували, щоб нагадати керівництву «Укртелекому», що «співпраця з російськими банками – це співпраця з країною-агресором».

До протестувальників вийшов директор сумського представництва ПАТ «Укртелеком» В’ячеслав Маринич. Він повідомив, що працівники товариства мають право обирати будь-який банк для виплати заробітної плати, а також, що «Укртелеком» співпрацює не лише зі «Сбербанком», а й з іншими великими банками України.

Наприкінці січня у Києві активісти політичної партії «Національний корпус» заявили про початок кампанії із закриття російських банків, які працюють в Україні. Активісти пікетували центральні офіси дочірніх компаній російських банків «Сбербанк Росії», «Промінвестбанк», «ВТБ-Банк», «БМ-Банк» та «Альфа-Банк».

Від квітня 2014 року після російської анексії Криму на Донбасі почався збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

У січні 2015 року Верховна Рада визнала Росію державою-агресором.