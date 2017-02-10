Правозахисники заявляють про «безпрецедентний тиск» на журналістів у Туркменистані

Невелика кількість незалежних журналістів, які залишилися у Туркменистані, зіштовхнулися з «безпрецедентним тиском», повідомляють правозахисники напередодні президентських виборів у цій країні.

«Ми закликаємо країни, які є міжнародними партнерами Туркменистану, тиснути на владу задля проведення реформ у галузі прав людини і свободи висловлювань», – мовиться у заяві базованої у Парижі правозахисної організації «Репортери без кордонів».

Президентські вибори у Туркменистані мають відбутися 12 лютого. Очікують, що нинішній президент, 59-річний Ґурбанґули Бердімухаммедов, отримає переконливу перемогу, здобувши ще один семирічний термін на посаді глави Туркменистану.

Бердімухаммедов керує 6-мільйонним Туркменистаном з 2006 року, коли помер його попередник Сапармурат Ніязов. Він повністю контролює усі соціальні аспекти, порушуючи права інакодумців.

За цей період кілька журналістів Радіо Свобода у Туркменистані зіштовхувалися з тиском – були затримані та зазнали фізичного насильства.

Туркменистан займає 178-е місце із 180 країн за рівнем індексу свободи слова організації «Репортери без кордонів».