Прокуратура направила до суду 11 обвинувальних актів щодо екс-депутатів Криму

Наприкінці 2016 року прокуратура Криму при Генпрокуратурі направила в суд 11 обвинувальних актів щодо колишніх депутатів Верховної Ради Криму. Про це повідомив керівник відомства Гюндуз Мамедов.

2 лютого повідомлялося, що прокуратура Автономної Республіки Крим завершила досудове розслідування і направила до суду обвинувальні акти щодо трьох колишніх депутатів Верховної Ради Криму.

Крім того, нині у Києві суд розглядає справу щодо колишнього депутата Верховної Ради АР Крим Василя Ганиша, обвинуваченого в державній зраді.

Ганиша затримали 28 квітня 2015 року за виїзді з Криму співробітники Служби безпеки України спільно з українською Держприкордонслужбою. Колишній депутат був узятий під варту, оскільки перебував у розшуку, а Генпрокуратура України винесла йому підозру в скоєнні державної зради. Він ці звинувачення відкидає.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».