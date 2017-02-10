Штаб: на Донбасі втрат серед військових немає, обстріли з боку бойовиків тривають

У штабі АТО заявляють, що сьогодні у зоні бойових дій на Донбасі втрат серед українських військових немає.

Як повідомляє прес-центр штабу, підтримувані Росією бойовики обстрілювали з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї Гнутове, Павлопіль, Широкине, Водяне, а реактивні системи залпового вогню «БМ-21 Град» застосовували щодо Красногорівки.

За даними штабу, на донецькому напрямку зі 120 міліметрових мінометів сепаратисти обстрілювали Авдіївку.

«З гранатометів та стрілецької зброї – Новгородське, Невельське, Луганське та Зайцеве. По наших позиціях в районі Авдіївки та Верхньоторецького вогонь вів снайпер», – йдеться в повідомленні.

Українські військові заявляють, що сепаратисти зі 120 міліметрових мінометів обстрілювали Кримське, а Новозванівку з гранатометів та стрілецької зброї.

Бойовики з угруповання «ДНР» звинувачують українських військових в обстрілах з мінометів села Саханка. В угрупованні «ЛНР» заявляють, що минулої доби українські військові порушили режим тиші 12 разів.

Контактна група зі врегулювання ситуації на Донбасі неодноразово оголошувала режим тиші на сході України, проте обстріли тривають, а сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні перемир’я.

З 29 січня на Донбасі спостерігалося загострення ситуації, зокрема через бої поблизу Авдіївки. Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні боїв, повідомлялося про загиблих і поранених, як серед бійців, так і серед цивільних. В останні дні біля Авдіївці спостерігається певне затишшя.