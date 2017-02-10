Укргідрометцентр: у більшості областей України завтра морози послабшають

В Українському гідрометцентрі заявляють, що найближчої доби в більшості областей України морози послабшають.

Як повідомляє прес-служба центру, завтра очікується погода без істотних опадів, температура вдень – вдень 2-7 градусів морозу, на Закарпатті 1-6 градусів тепла, а вночі очікують 8-13 градусів морозу, в Карпатах та на Прикарпатті 14-19 градусів морозу.

За даними синоптиків, у західних областях очікують подекуди туман, на дорогах – місцями ожеледиця.

У Києві – без істотних опадів, температура вночі 9-11 градусів морозу, вдень 4-6 градусів морозу.