Нацбанк послабив офіційний курс гривні щодо долара США на 18 копійок

Національний банк України послабив офіційний курс гривні щодо долара США на 18 копійок – до 27, 20 гривні за долар.

Офіційний курс гривні до євро складає 28,91.

У попередній торговельний день НБУ встановив на рівні 27,02 і послабив офіційний курс гривні на 11 копійок.

У січні курс гривні щодо долара США почав знижуватися, тоді Національний банк України коливання курсу гривні щодо долара США пояснював ситуативними і сезонними факторами, як-то вихідними у США, що припадали посеред тижня, чи спадами ділової активності.