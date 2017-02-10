Трамп назвав «соромітським» рішення апеляційного суду щодо імміграційного указу

Президент США Дональд Трамп заявляє, що апеляційний суд ухвалив «соромітське рішення», відмовившись поновити у силі його указу про імміграційні обмеження.

Трамп зробив цей коментар 10 лютого у Twitter, наступного дня після того, як апеляційний суд в американському місті Сан-Франциско відмовився відновити дію указу про тимчасову заборону на в’їзд для біженців та візові обмеження для громадян семи переважно мусульманських країн.

У своєму вердикті судді вказали, що уряд США не представив жодних доказів термінової необхідності, щоб указ Трампа негайно набрав чинності. Колегія також відхилила аргумент адміністрації Трампа, що суди не мають повноважень для розгляду його імміграційної політики.

Судді відзначили, що штати США, які виступають проти імміграційних рішень Трампа, вказали на наявність у цих рішеннях ознак релігійної дискримінації, а сторона позивача не надала жодних доказів того, що громадська безпека перебуває під загрозою. Зокрема, судді відзначили, що адміністрація Трампа не надала жодних доказів вчинення теракту у США будь-ким, хто прибув із семи країн, яких стосується заборона.

Сторона президента США планує тепер звернення до Верховного суду.