У Тбілісі протестували на захист свободи слова

У Тбілісі 10 лютого пройшла акції на захист свободи слова.

За повідомленням кореспондента Радіо Свобода з Грузії, кілька тисяч людей взяли участь у ході у центрі столиці. Вони протестували проти спроби влади змінити власників опозиційної телекомпанії «Руставі-2». Зараз вона належить близьким друзям екс-президента Міхеїла Саакашвілі і вважається найбільшим медіакритиком влади у країні.

Учасники ходи перекрили центральний проспект міста і попрямували до будівлі Верховного суду, де провели мітинг із закликом не задовольняти вимогу колишніх власників «Руставі-2» про повернення їм телекомпанії.

Один з лідерів партії Саакашвілі «Єдиний національний рух» (ЄНР), член парламенту Ніка Мелія заявив журналістам, що опозиція «надсилає чіткий сигнал фактичному керівнику уряду, мільярдеру і російському олігарху Бідзіні Іванішвілі припинити спроби прибрати до рук незалежну телекомпанію».

Представники грузинської влади заявляють, що суперечка нинішніх і колишніх власників телекомпанії «Руставі-2» не стосується уряду і повністю належить до компетенції судових органів.