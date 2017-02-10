Сепаратисти «ДНР» понад годину утримували спостерігачів ОБСЄ – СММ

У Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ заявляють, що сепаратисти угрупування «ДНР» понад годину утримували їхній патруль біля Горлівки Донецької області.

«Збройні члени так званої «ДНР» обшукали машини СММ на нульовому блокпосту. Патруль відпустили, протримавши 70 хвилин на блокпостах», – мовиться у повідомленні СММ ОБСЄ у Twitter, опублікованому ввечері 10 лютого.

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні неодноразово заявляла про перешкоджання своїй роботі у зоні конфлікту на сході України. За словами керівництва місії, 90 відсотків випадків перешкоджання її діяльності, зокрема і погрози на адресу спостерігачів, стаються на окупованих територіях.

Від квітня 2014 року після російської анексії Криму на Донбасі почався збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати російські «добровольці».