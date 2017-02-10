Постанова про відставку Гройсмана зникла з сайту Верховної Ради

Дані про зареєстрований у Верховній Раді проект постанови про відставку прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана зникли з сайту парламенту. За інтернет-адресою, де містилася інформація про неї, повідомляється, що «законопроект не знайдено».

Тепер під тим номером 6076, під яким значився цей проект, на сайті парламенту зареєстрований зовсім інший законопроект.

Фракція «Батьківщина» заявила у зв’язку з цим, що «вимагає роз’яснень від апарату Верховної Ради та повернення проекту постанови на офіційний сайт парламенту».

Раніше 10 лютого у Верховній Раді група народних депутатів зареєструвала проект постанови про відставку голови уряду.

Автори документа – лідер фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко та дванадцять її колег у фракції.

Тексту самого проекту постанови на сайті Верховної Ради оприлюднено не було.

На думку Тимошенко, яку цитує прес-служба «Батьківщини», чинний Кабмін неспроможний проводити справжні реформи.

14 квітня 2016 року Верховна Рада обрала новим прем’єр-міністром Володимира Гройсмана, задовольнивши прохання Арсенія Яценюка про відставку.

Нині на сайті Верховної Ради «шеститисячні» номери мають зареєстровані останніми днями проекти законів, не пов’язані з зареєстрованими раніше, але не проекти парламентських постанов. Натомість проекти постанов Верховної Ради цими днями реєструються під «п’ятитисячними» і «чотиритисячними» номерами. При цьому номери проектів постанов закінчуються на позначку «/П», якої не було, коли під номером 6076 на якийсь час на сайті з’явився проект постанови від «Батьківщини».