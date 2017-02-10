Тіллерсон висловив підтримку Грузії щодо Абхазії і Південної Осетії – Джанелідзе

Міністр закордонних справ Грузії заявляє, що державний секретар США Рекс Тіллерсон висловив тверду підтримку суверенітету і територіальній цілісності пострадянських країн.

Міхеїл Джанелідзе заявив про це 10 лютого після зустрічі з Тіллерсоном. За його словами, Рекс Тіллерсон висловив підтримку адміністрації Трампа Тбілісі, говорячи про дії Росії у регіоні.

«Звісно, ми говорили про російсько-грузинський конфлікт, про ситуацію з окупацією територій. Ми отримали повну підтримку від США щодо нашої територіальної цілісності і суверенітету», – зазначив голова грузинського МЗС.

Після російсько-грузинської війни 2008-го року, Москва визнала незалежність сепаратистських регіонів Грузії Абхазії і Південної Осетії. У регіоні перебувають тисячі російських військових.

Президент США Дональд Трамп під час своєї передвиборчої кампанії неодноразово висловлювався на користь співпраці з Росією і казав, що захоплюється лідерськими якостями російського президента Володимира Путіна. Це викликало занепокоєння Заходу.