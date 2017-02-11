США: Трамп припустив новий указ про імміграцію після блокування старого в судах

Президент США Дональд Трамп заявив у п’ятницю, що розглядає можливість видати новий указ стосовно обмеження імміграції після того, як його первісний указ про це від 27 січня залишається заблокований у судах на невизначений термін.

Він дав зрозуміти, що новий указ може бути значною мірою повторенням попереднього, але «з дуже невеликими змінами, щоб відобразити рішення судів».

Незважаючи на вже дві поразки в судах, де первісний указ оскаржують як дискримінаційний, Трамп продовжував стверджувати, що закон на його боці і що міркування безпеки вимагають рішучіших дій, ніж дозволяють нинішні юридичні норми.

Голова апарату Білого дому Рейнс Прібус, зі свого боку, заявив, що там зараз готують нові укази, що мали б бути ухвалені ближчим часом і «ще краще захистити американців від тероризму».

Раніше у п’ятницю Трамп заявляв, що «швидко» вживе заходів, щоб «далі тримати країну в безпеці» і «не дозволити в’їхати людям, які прагнуть нашкодити нашому народові».

У Білому домі раніше не виключали ніяких можливостей у боротьбі за поновлення тимчасової заборони на в’їзд громадянам семи переважно мусульманських країн та інших заходів, які передбачав первісний указ щодо імміграції, включно з продовженням судової боротьби за цей указ аж до Верховного суду США.

Чинність цього указу, що передбачав 90-денну заборону на в’їзд до США громадянам семи країн, 120-денне припинення приймання біженців і зупинення приймання біженців із Сирії на постійно, була зупинена рішенням федерального судді 3 лютого. Влада оскаржила це рішення, але апеляційний суд 9 лютого відхилив скаргу. Трамп назвав рішення судів «ганебними».

Судді вказали, що влада США не подала ніяких доказів термінової необхідності того, щоб указ Трампа негайно набрав чинності. Колегія суддів також відхилила аргумент адміністрації Трампа, що суди не мають повноважень для розгляду його імміграційної політики.

Судді відзначили, що штати США, які виступають проти імміграційних рішень Трампа і оскаржили їх, вказали на наявність у цих рішеннях ознак релігійної дискримінації, а сторона позивача не надала ніяких доказів того, що громадська безпека перебуває під загрозою. Зокрема, судді відзначили, що адміністрація Трампа не надала ніяких доказів вчинення теракту у США будь-ким, хто прибув із семи країн, яких стосується заборона.