Франція заявила про ймовірну ліквідацію ісламіста, що надихав на теракти

Влада Франції заявила у п’ятницю, що ісламіст, підозрюваний як натхненник кількох терактів у цій країні, ймовірно, ліквідований в Іраці внаслідок повітряного удару коаліції під проводом США біля міста Мосула.

Точного підтвердження смерті чільного оперативного діяча екстремістського угруповання «Ісламська держава» на ім’я Рашид Касім наразі немає, але ймовірність цього дуже висока, заявили в Парижі.

Речник Міністерства оборони США майор Ейдріян Ранкін-Ґалловей, зі свого боку, сказав, що коаліційні сили мали Рашида Касіма за ціль удару біля Мосула, здійсненого днями. Але він теж не зміг достеменно підтвердити загибелі ісламіста.

Рашид Касім, якому понад 30 років і який народився у Франції, як вважають, став натхненником минулорічного нападу, внаслідок якого загинув чільний працівник французької поліції і його партнер, і ще одного, внаслідок якого перерізали горло старому священикові.

Як підозрюють, він користувався сервісом шифрованих повідомлень Telegram, щоб керувати цими нападами у Франції », перебуваючи при цьому в Іраці чи Сирії, на територіях, захоплених «Ісламською державою».

Він також публікував в інтернеті відеозаписи з хвалою низки інших нападів у Франції, внаслідок яких від 2015 року загинули 238 людей.