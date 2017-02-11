США заблокували в ООН призначення палестинця на чоло місії в Лівії

США заблокували в ООН у п’ятницю призначення колишнього палестинського прем’єр-міністра на посаду голови політичної місії ООН у Лівії, скориставшись правом вето, й заявили, що тим діють на підтримку Ізраїлю.

Як заявила посол США в ООН Ніккі Гейлі, в адміністрації президента Дональда Трампа були «розчаровані» тим, що генеральний секретар ООН Антоніо Ґутерріш заявив у Раді безпеки, що має намір призначити наступним представником ООН у Лівії Салама Файяда, що у 2007–2013 роках був прем’єр-міністром Палестинської національної адміністрації.

«ООН надто довго була несправедливо упереджена на користь Палестинської адміністрації і на шкоду нашим союзникам в Ізраїлі»», – наголосила Гейлі. Вона нагадала, що США не визнають палестинської державності і не підтримують сигналів, які надіслало б призначення Салама Файяда.

За словами дипломатів в ООН, Салам Файяд має високу повагу за його роботу для реформування Палестинської адміністрації і розвиток економіки підконтрольних їй територій, його підтримували всі інші 14 членів Ради безпеки.

ООН визнає Палестину у статусі держави-спостерігача, не члена ООН. Цю самопроголошену палестинську державу, якої ще не існує в реальності, але яка має бути створена за давніми рішеннями ООН, визнали тією чи іншою мірою 137 зі 193 держав-членів ООН. США рішуче виступають у цьому питанні на підтримку позиції Ізраїлю, який заявляє, що створення реальної палестинської держави можливе тільки шляхом переговорів.