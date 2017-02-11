Військові повідомили про нові 63 обстріли, але втрат немає

У прес-центрі штабу антитерористичної операції на окупованій частині Донбасу проти спільних російсько-сепаратистських сил повідомили, що за минулу добу на всіх оперативних напрямках було зафіксовано 63 обстріли, але втрат унаслідок цих обстрілів чи бойових дій серед українських військових за п’ятницю немає.

За повідомленнями, проти українських військ на маріупольському напрямку були застосовані й реактивні системи залпового вогню «Град» і танки (біля Красногорівки), на донецькому й луганському напрямку – міномети калібру 120 міліметрів. Також застосовувалася зброя менших калібрів.

В угрупованні «ДНР» іще не подавали свого погляду на зведені події на лінії фронту протягом п’ятниці, повідомивши наразі про обстріли його позицій у кількох селах і містах на захоплених ними територіях протягом попереднього дня й нинішньої ночі. Про потерпілих вони теж не інформували.

В угрупованні «ЛНР» заявили про 15 обстрілів його позицій, додавши, що серед бойовиків втрат немає.

Учасники Тристоронньої контактної групи неодноразово оголошували режим припинення вогню на Донбасі, але щоразу обстріли й бойові дії так і не припинялися повністю і згодом поновлювалися. Сторони звинувачують у цих порушеннях і провокаціях одна одну і заперечують свою вину.