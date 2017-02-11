Порошенко заявив про нове ракетне озброєння для Повітряних сил

Президент України Петро Порошенко повідомив, що концерн «Укроборонпром» розробив нове ракетне озброєння для Повітряних сил України.

Як написав він у фейсбуці, ракети калібру 57 міліметрів призначені для ураження наземних цілей і спроектовані для озброєння ударних вертольотів та літаків.

У дописі також розміщений відеозапис, на якому без подробиць показано стрільбу ракетами з вертольота. Екіпаж вертольота «влучив у задані цілі», написав Порошенко, але на відео цього немає.

Також наразі не ясно, про який саме тип ракети йдеться.

Відеозапис, крім позначки «Укроборонпром», має також логотип київського заводу (державної акціонерної холдингової компанії) «Артем». Це підприємство на своєму сайті має наразі серед авіаційних ракет згадані тільки ракети «повітря – повітря».

Калібр 57 міліметрів мала радянська некерована авіаційна ракета «повітря – поверхня» С-5, розроблена ще в 1950-х роках, хоча відтоді багато разів модернізована. У Росії, країні-виробнику, їх уже зняли з виробництва, хоча такими ракетами досі користуються інші держави, що мають на озброєнні деякі типи радянської авіації.