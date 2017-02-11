Військові підтвердили відсутність загиблих і поранених за попередній день

Українські військові ще раз підтвердили, що протягом попередньої доби жоден український військовослужбовець не загинув і не був поранений у районі проведення антитерористичної операції на окупованій частині Донбасу проти спільних російсько-сепаратистських сил.

Як повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Олександр Мотузяник, протягом п’ятниці на донецькому напрямку сталося 24 обстріли українських позицій, на маріупольському – 35; також обстріли були й на луганському напрямку.

Зокрема, на маріупольському напрямку українські позиції поблизу Красногорівки були кілька разів обстріляні з РСЗВ «Град», танків і мінометів. За підрахунками Генштабу, на позиції захисників Красногорівки у п’ятницю прилетіло 28 ракет, випущених із «Градів», понад 25 танкових пострілів та понад 130 мінометних мін, повідомив Мотузяник.

Раніше у прес-центрі штабу АТО повідомляли, що за минулу добу на всіх трьох оперативних напрямках було зафіксовано 63 обстріли.

В угрупованні «ДНР» іще не подавали свого погляду на зведені події на лінії фронту протягом п’ятниці. Там повідомили наразі про обстріли позицій угруповання в кількох селах і містах на захоплених ними територіях протягом попереднього дня й нинішньої ночі. Про потерпілих там теж не інформували.

В угрупованні «ЛНР» заявили про 15 обстрілів його позицій, додавши, що серед бойовиків втрат немає.

Учасники Тристоронньої контактної групи неодноразово оголошували режим припинення вогню на Донбасі, але щоразу обстріли й бойові дії так і не припинялися повністю і згодом поновлювалися. Сторони звинувачують у цих порушеннях і провокаціях одна одну і заперечують свою вину.