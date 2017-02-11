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11 Лютий 2017, Київ 15:31
Новини | Події

МЗС: до Росії надіслали запити про підтвердження інформації про затримання 47 українців

фото ілюстраційне

фото ілюстраційне

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Міністерство закордонних справ України повідомило, що звернулося до Росії з запитами про підтвердження повідомлень із Москви про затримання серед учасників злочинного угруповання й 47 громадян України.

Як написав у фейсбуці Департамент консульської служби МЗС України, на адресу МЗС Росії і Слідчого департаменту МВС Росії надіслані запити щодо підтвердження інформації про наявність серед затриманих громадян України, склад інкримінованих їм злочинів, місце утримання та наявність адвоката.

У п’ятницю в Міністерстві внутрішніх справ Росії заявили, що його Головне управління контролю за обігом наркотиків разім із Федеральною службою безпеки Росії ліквідувало великий міжнародний наркосиндикат «ХімПром», що виробляв до півтонни синтетичних наркотиків на тиждень і мав річний обіг понад 2 мільярди рублів (нині це понад 870 мільйонів гривень). За повідомленням МВС Росії, в перебігу операції, що відбулася в десяти регіонах по всій цій країні, були затримані 67 учасників угруповання, з яких 47 є громадянами України.

В МВС Росії вважають, що саме особи, що перебували на території України, влаштували інтернет-крамницю з назвою «ХімПром» із метою організації збуту в Росії наркотичних засобів, а для вербування учасників угруповання «в українських ЗМІ масово розміщували оголошення з пропозиціями високооплачуваної праці кур’єрами чи експедиторами в Росії», при цьому «вербувальні пункти були розташовані в Києві», стверджують російські силовики.

Українські силові структури, як виглядає, ще не коментували цих тверджень.

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