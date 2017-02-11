Геращенко заявила про підготовку дипломатичної ноти через затримання Жадана в Білорусі

Перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко повідомила, що, за її даними, посольство України в Білорусі і Міністерство закордонних справ готують ноту з приводу нічного затримання в Мінську українського письменника Сергія Жадана.

Вона звернула у фейсбуці увагу, що білоруська сторона не дала українській інформації про затримання громадянина України, що, наголосила Геращенко, «безумовно, є порушенням».

На думку Геращенко, такі події – «це дійсно ганьба» і пора ставити руба питання перед Мінськом про неприпустимість дій у Білорусі Федеральної служби безпеки Росії, яка відповідає за охорону російського кордону. За її словами, ФСБ «в цей ганебний спосіб, через формування спільних «чорних списків», намагається таким чином погіршити і наші з білорусами двосторонні взаємини».

Раніше в суботу в Міністерстві закордонних справ України повідомили, що українське дипломатичне представництво в Білорусі звернулося до Міністерства закордонних справ цієї країни з вимогою пояснити причини та обставини затримання українського письменника Сергія Жадана. Крім того, повідомив Департамент консульської служби МЗС, український консул теж з’ясовує причини та обставини затримання українського діяча в Білорусі.

Перед тим Сергій Жадан повідомив, що його депортували з Білорусі через те, що в’їзд йому заборонила Росія. Як написав він у фейсбуці, вночі його забрала з готелю в Мінську білоруська міліція, він ніч мусив провести в камері. Врешті йому поставили в паспорт штамп про заборону в’їзду до Білорусі на невизначений термін. За словами письменника, йому пояснили, що йому ще 2015 року заборонили в’їзд до Росії з формулюванням «за причетність до терористичної діяльності».

Жадан у своєму дописі запропонував українським дипломатам відреагувати на те, «коли українських поетів арештовують без пояснення й тримають у камері без причини», – наприклад, розірвавши з Білоруссю дипломатичні відносини. Цю пропозицію переважно розкритикували читачі в коментарях.

Раніше, на початку лютого, про таку саму ситуацію з примусовим затриманням посеред ночі в готелі, ночівлею у відділку міліції і «рекомендацією» якнайшвидше залишити Білорусь через заборону на в’їзд, яку наклала свого часу Росія, повідомив журналіст «Громадського телебачення Донбасу» Віталій Сизов, що раніше також співпрацював із Радіо Свобода.

Росія і Білорусь разом із початку 2000-го року формально становлять так звану «союзну державу» як наддержавне утворення. Але вона досі існує переважно на папері. Серед небагатьох реальних наслідків – відсутність прикордонного паспортного контролю на білорусько-російському кордоні як на «внутрішньому кордоні союзної держави». Донедавна така можливість для іноземців незаконно потрапити на територію Росії не викликала в Москві особливої стривоженості. Та останнім часом, із різкими розширеннями російських «чорних списків» із заборонами іноземцям на в’їзд, ситуація змінилася. Наразі Москва, як виглядає, домоглася від Мінська виконувати її вказівки щодо недопуску «небажаних осіб».