Поліція: голову райради від «Опоблоку» на Одещині, ймовірно, побили з корисливих мотивів

Поліція Одеської області повідомила, що розглядає версію корисливих мотивів вчинення нападу на голову Роздільнянської районної ради Фелікса Сігала, члена партії «Опозиційний блок», а не політичних, як заявляли в партії.

За даними поліції, слідчо-оперативна група на місці події, що сталася у п’ятницю ввечері в Одесі, встановила, що троє невідомих ударили Сігала ззаду по голові, заволоділи сумкою, де були гроші, документи та особисті речі, після чого зникли з місця події на авті.

Потерпілому діагностовано закриту черепно-мозкову травму, забиту рану голови, струс головного мозку, перелом ребер.

Інформація про подію внесена в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ознаками скоєння злочину, передбаченого ч. 2 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України, повідомив відділ комунікації поліції в Одеській області.

«Опозиційний блок», який раніше в суботу повідомив про побиття голови райради, стверджує, що «колеги по роботі і однопартійці Фелікса Сігала пов’язують вчинений напад виключно з активною політичною та грамотною господарською діяльністю на посаді голови Роздільнянської ради та районного лідера «Опозиційного блоку».

За повідомленням «Опоблоку», голова Роздільнянської райради при цьому живе в Одесі, і його побили на автостоянці біля власного дому.