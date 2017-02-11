У Польщі повідомили про стабільний стан прем’єр-міністра після автоаварії

Речник прем’єр-міністра Польщі повідомив, що Беата Шидло перебуває у стабільному стані з травмами, яких вона зазнала внаслідок автомобільної аварії у п’ятницю ввечері.

Речник запевнив, що нічого серйозного їй не сталося.

Прем’єра перевезли вертольотом до Варшави для обстеження і спостереження, хоча лікарі запевнили, що серйозних травм вона не зазнала.

Аварія сталася в місті Освенцимі на півдні країни, батьківщині 53-річної Беати Шидло. Прем’єра везли автом головною вулицею міста у складі автоколони, коли в її авто врізалося інше. Машина прем’єра від удару з’їхала з дороги і врізалася в дерево.

За повідомленнями, 21-річний хлопець, що за кермом малого «Фіата» спричинив аварію, був тверезим.