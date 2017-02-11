Остання ескалація бойових дій на Донбасі забрала життя 9 цивільних – Гуґ

З 29 січня до 9 лютого на Донбасі загинули дев’ятеро цивільних, поранень зазнала ще 41 людина. Про це 11 лютого в Донецьку повідомив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Гуґ.

«Це неприйнятно високе число жертв», – відзначив Гуґ і наголосив, що обстріли відбувалися з озброєння, яке «давно мало бути відведене».

«Порушення значно знизилися за останні дні, але вони, як і раніше, залишаються неприйнятно високими. З півночі 9 лютого до півночі 10 лютого місія ОБСЄ зафіксувала 460 порушень режиму припинення вогню, в Луганському регіоні – 55 порушень», – сказав перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні.

Він також заявив, що ризик нової ескалації ситуації на Донбасі залишається високим. Причиною цьогоАлександр Гуґ назвав «наявність важкого озброєння на ділянках, де озброєння не повинно перебувати».

Ще одна причина можливого нового загострення – занадто близьке розташування позицій протиборчих сторін, відзначив представник місії ОБСЄ. «Якщо ці позиції так і залишаться близько один до одного, і між ними не залишиться відстані, ризик неминучий», – твердить Александр Гуґ.

Контактна група зі врегулювання ситуації на Донбасі неодноразово оголошувала режим тиші на сході України, проте обстріли тривають, а сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні перемир’я.

З 29 січня на Донбасі спостерігалося загострення ситуації, зокрема через бої поблизу Авдіївки. Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні боїв, повідомлялося про загиблих і поранених, як серед бійців, так і серед цивільних. В останні дні біля Авдіївці спостерігається певне затишшя.