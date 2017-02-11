МЗС України викликало посла Білорусі через затримання в Мінську письменника Жадана

Через затримання в Мінську українського письменника Сергія Жадана МЗС України викликало посла Білорусі в Україні Ігоря Сокола.

Як повідомила ввечері 11 лютого прес-служба МЗС, українська сторона висловила глибоке занепокоєння ситуацією та звернула увагу на системність такий дій білоруських правоохоронців стосовно громадян України.

«Представник МЗС України зауважив, що роз’яснення білоруської сторони, отримані станом на сьогодні, не задовольняють українську сторону», – повідомили в зовнішньополітичному відомстві.

Там зазначили також, що найближчим часом буде проведено телефонну розмову керівників зовнішньополітичних відомств України та Білорусі.

Посольство України в Білорусі направило ноту до МЗС Білорусі з метою отримання офіційного пояснення про причини затримання Жадана, йдеться на сторінці дипломатичного представництва у Facebook.

Зранку 11 березня Сергій Жадан повідомив, що його депортували з Білорусі через те, що в’їзд йому заборонила Росія. Як написав він у фейсбуці, вночі його забрала з готелю в Мінську білоруська міліція, він ніч мусив провести в камері. Врешті йому поставили в паспорт штамп про заборону в’їзду до Білорусі на невизначений термін. За словами письменника, йому пояснили, що йому ще 2015 року заборонили в’їзд до Росії з формулюванням «за причетність до терористичної діяльності».

Раніше, на початку лютого, про таку саму ситуацію з примусовим затриманням посеред ночі в готелі, ночівлею у відділку міліції і «рекомендацією» якнайшвидше залишити Білорусь через заборону на в’їзд, яку наклала свого часу Росія, повідомив журналіст «Громадського телебачення Донбасу» Віталій Сизов, що раніше також співпрацював із Радіо Свобода.

Росія і Білорусь разом із початку 2000-го року формально становлять так звану «союзну державу» як наддержавне утворення. Але вона досі існує переважно на папері. Серед небагатьох реальних наслідків – відсутність прикордонного паспортного контролю на білорусько-російському кордоні як на «внутрішньому кордоні союзної держави». Донедавна така можливість для іноземців незаконно потрапити на територію Росії не викликала в Москві особливої стривоженості. Та останнім часом, із різкими розширеннями російських «чорних списків» із заборонами іноземцям на в’їзд, ситуація змінилася. Наразі Москва, як виглядає, домоглася від Мінська виконувати її вказівки щодо недопуску «небажаних осіб».