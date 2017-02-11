Двоє українських воїнів поранені на Донбасі 11 лютого – штаб

Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що від початку доби 11 лютого були поранені двоє українських військових. Підтримувані Росією бойовики здійснили за цей період 28 обстрілів позицій Збройних сил України, в тому числі і з забороненого Мінськими угодами озброєння, вказують у штабі АТО.

За цими даними, на Маріупольському напрямку сепаратисти з мінометів обстріляли українські позиції в районі Павлополя, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Новотроїцьке, Гнутове, Павлопіль, Широкине, Водяне.

Як інформує штаб АТО, на Донецькому напрямку бойовики з мінометів різних калібрів обстрілювали Авдіївку та Новоселівку Другу, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Піски, Авдіївку, Опитне та Троїцьке.

Штаб не згадує про обстріли на Луганщині, але в окремому повідомленні йшлося, що група українських розвідників під час виконання завдань у цьому регіоні не вийшла на зв’язок у визначений час. «Наразі ведуться їх пошуки та з’ясовуються обставини події», – інформує штаб АТО.

В угрупованні «ДНР» удень 11 лютого заявили, що впродовж минулої доби зафіксували обстріли з боку ЗСУ по околицях Донецька та на півдні контрольованої сепаратистами території. За даними угруповання, внаслідок цих обстрілів був поранений один бойовик.

В угрупованні «ЛНР» нарахували за минулу добу 83 снаряди і міни, випущених українськими військовими.

Контактна група зі врегулювання ситуації на Донбасі неодноразово оголошувала режим тиші на сході України, проте обстріли тривають, а сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні перемир’я.

З 29 січня на Донбасі спостерігалося загострення ситуації, зокрема через бої поблизу Авдіївки. Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні боїв, повідомлялося про загиблих і поранених, як серед бійців, так і серед цивільних.