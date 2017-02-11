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11 Лютий 2017, Київ 20:01
Новини | Політика

Клімкін телефонував до Білорусі через затримання Жадана в Мінську

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін

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Міністр закордонних справ України Павло Клімкін обговорив з керівником білоруського зовнішньополітичного відомства Володимиром Макеєм ситуацію із затриманням у Мінську українського письменника Сергія Жадана.

«Провів телефонну розмову з білоруським колегою Макеєм для обговорення ситуації із затриманням Сергія Жадана», – повідомив Клімкін у Twitter, але деталей цього діалогу не оприлюднив.

У ніч з 10 на 11 лютого у Мінську міліціонери увірвалися до готельного номера Жадана й без пояснень доправили до відділення міліції, де до ранку утримували у камері й не надали можливості зателефонувати до посольства України. Силовики запитували Жадана про тероризм, після чого поставили штамп у паспорт про заборону в'їзду до Білорусі.

Віце-спікер українського парламенту Ірина Геращенко повідомила, що МЗС України готує ноту протесту проти затримання Жадана.

У зв’язку із затриманням письменника до МЗС викликали посла Білорусі Ігоря Сокола. Представник міністерства заявив, що роз’яснення білоруської сторони щодо затримання Жадана не задовольняють українську сторону.

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