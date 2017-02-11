Порошенко і Гройсман висловили співчуття через раптову смерть генерала Воробйова

Керівники української держави висловили співчуття через раптову смерть на 56-му році життя першого заступника начальника Генерального штабу Збройних сил України, ректора Національного університету оборони, генерал-полковника Геннадія Воробйова.

Видатним військовим діячем сучасної України назвав генерала Воробйова президент України Петро Порошенко.

«Геннадій Воробйов відмовився посилати військових проти Майдану, брав участь у розробці багатьох військових операцій, в тому числі під Дебальцевим, будучи першим заступником начальника Генерального штабу Збройних сил загалом понад два роки війни прослужив Україні безпосередньо на передовій», – вказав Порошенко.

«Мав можливість з ним співпрацювати тоді, коли мені було доручено очолити урядову комісію з розслідування авіакатастрофи рейсу МН17. Професіонал і гідна людина», – наголосив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

Воробйов помер 11 лютого на робочому місці – у власному кабінеті ректора Національного університету оборони України імені Івана Черняховського.

Від листопада 2009 року до 17 січня 2014 року Воробйов був командувачем Сухопутних військ ЗСУ. У 2014 році став першим заступником начальника Генерального штабу ЗСУ, а з травня 2016 – спершу виконувачем обов’язків, а згодом – начальником Національного університету оборони України.