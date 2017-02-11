У Києві сміттєспалювальний завод після модернізації не матиме викидів – Кличко

Міський голова Києва Віталій Кличко планує, що після модернізації розташований поблизу Харківського масиву столиці сміттєспалювальний завод «Енергія» не матиме шкідливих викидів. Про це мер Києва заявив в «Суботньому інтерв’ю» Радіо Свобода.

«Зараз ми говоримо про модернізацію заводу «Енергія», куди ми зможемо поставити нове, сучасне обладнання. Так сталося, що завод зараз вже опинився в зоні проживання, тому що поруч Харківський масив. Ніяких викидів у заводу не буде, завод не зможе завдавати шкоди мешканцям цього району», – відзначив Кличко.

Він вказав, що в Німеччині близькість такого підприємства нікого не лякає.

«Був дуже здивований, коли в одному з престижних районів був сміттєспалювальний завод. Ніхто з цих людей не скаржився. І багато з них не знали про такий завод, тому що це зовсім інші стандарти утилізації сміття», – наголосив мер Києва.

Віталій Кличко також вказав, що має на меті заощадити кошти столичної громади, організувавши плавлення снігу в Києві замість його вивезення за межі міста. За словами мера, так дають раду зимовим опадам у Мінську, де снігоплавильні підключені до мереж скидання води.