Країни ЄС навряд чи матимуть спільну позицію в переговорах щодо Brexit – Юнкер

Голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер заявив про сумніви в тому, що члени Європейського союзу матимуть узгоджену позицію в переговорах із Лондоном щодо Brexit – виходу Великої Британії з ЄС. 62-річний Юнкер зробив цю заяву 11 лютого в інтерв’ю німецькому радіо Deutschlandfunk.

За словами Юнкера, «27 членів ЄС досі не знають, але британці знають дуже добре, як вони даватимуть раду цьому». Голова Єврокомісії додав, що Велика Британія “«може обіцяти країна А одне, країні B інше, країні С щось ще – і наприкінці гри з’ясується, що не існує єдиного європейського фронту».

Юнкер також оголосив у цьому інтерв’ю, що не балотуватиметься на посаду голови Європейської комісії після того, як його нинішній термін завершиться в 2019 році.