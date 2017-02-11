Індія повідомила про успішне випробування технології перехоплення балістичних ракет

Міністерство оборони Індії повідомило, що військові цієї країни успішно випробували ракету, призначену для знищення балістичних ракет під час їхнього перебування в космосі.

Індійська Організація оборонних досліджень і розвитку вказує, що ракета-перехоплювач 11 лютого на висоті 100 кілометрів над Бенгальською затокою успішно вразила ціль, яка імітувала балістичну ракету.

Сусіди Індії, Китай і Пакистан, мають у своєму арсеналі складні балістичні ракетні класу «земля –земля», які здатні доставляти ядерні боєголовки.