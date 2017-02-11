Доступність посилання

logo-print
пошук за словом...
12 Лютий 2017, Київ 00:33
Новини | Суспільство

Співаки Illaria та Rozhden виграли другий півфінал українського відбору до «Євробачення»

Президент міської ради Стокгольма Єва-Луїза Ерландссон Слорак передала символічний ключ від «Євробачення» мерові Києва Віталієві Кличку, 31 січня 2017 року

Президент міської ради Стокгольма Єва-Луїза Ерландссон Слорак передала символічний ключ від «Євробачення» мерові Києва Віталієві Кличку, 31 січня 2017 року

Дивитись коментарі

Співачка Illaria та співак Rozhden 11 лютого пройшли до фіналу національного відбору на пісенний конкурс «Євробачення-2017».

Шість інших виконавців не змогли переконати суддів та глядачів, що вони гідні боротися за право представляти Україну на «Євробаченні».

Найкращих обирали за змішаною системою голосування: свої бали виставляло як журі в складі композитора Костянтина Меладзе, співачки Джамали і шоумена Андрія Данилка, так і глядачі – за допомогою смс-голосування.

Перший півфінал національного відбору на пісенний конкурс «Євробачення-2017» від України відбувся 4 лютого, тоді з-поміж восьми конкурсантів було обрано двох – Tayanna (співачка Тетяна Решетняк) та група «Сальто назад».

Третій півфінал відбудеться 18 лютого. А 25 лютого – фінал національного відбору.

«Євробачення-2017» триватиме у Києві у травні на території Міжнародного виставкового центру, що на лівому березі Дніпра. Фінал пісенного конкурсу запланований на 13 травня.

Україну визначили місцем проведення «Євробачення-2017» після перемоги Джамали у травні минулого року в Швеції.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

УСІ НОВИНИ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG