Співаки Illaria та Rozhden виграли другий півфінал українського відбору до «Євробачення»

Співачка Illaria та співак Rozhden 11 лютого пройшли до фіналу національного відбору на пісенний конкурс «Євробачення-2017».

Шість інших виконавців не змогли переконати суддів та глядачів, що вони гідні боротися за право представляти Україну на «Євробаченні».

Найкращих обирали за змішаною системою голосування: свої бали виставляло як журі в складі композитора Костянтина Меладзе, співачки Джамали і шоумена Андрія Данилка, так і глядачі – за допомогою смс-голосування.

Перший півфінал національного відбору на пісенний конкурс «Євробачення-2017» від України відбувся 4 лютого, тоді з-поміж восьми конкурсантів було обрано двох – Tayanna (співачка Тетяна Решетняк) та група «Сальто назад».

Третій півфінал відбудеться 18 лютого. А 25 лютого – фінал національного відбору.

«Євробачення-2017» триватиме у Києві у травні на території Міжнародного виставкового центру, що на лівому березі Дніпра. Фінал пісенного конкурсу запланований на 13 травня.

Україну визначили місцем проведення «Євробачення-2017» після перемоги Джамали у травні минулого року в Швеції.