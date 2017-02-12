У Німеччині відбулися акції протесту проти депортації афганських біженців

Кілька тисяч людей взяли участь у демонстраціях по всій Німеччині на знак протесту проти примусового повернення афганських біженців, яким було відмовлено в наданні притулку.

«Люди, які змушені повертатися, не можуть почуватися там в безпеці», – сказали організатори протесту в Гамбурзі про нинішню ситуацію в Афганістані.

Найбільші демонстрації, за повідомленнями німецьких інформаційних агенцій, відбулися в Берліні й Дюссельдорфі, де на вулиці вийшло приблизно по дві тисячі демонстрантів. Близько півтори тисячі людей протестували у Гамбурзі.

Рада з питань біженців німецької федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія повідомляє, що демонстрації покликані заохотити міністра внутрішніх справ цієї федеральної землі, аби він ініціював загальнонаціональне припинення депортацій до Афганістану.

За словами організаторів, близько 12 тисяч біженців отримали наказ залишити Німеччину і повернутися до Афганістану.

Частина районів Афганістану вважаються безпечними для життя. Німеччина намагалася переконати афганських прохачів притулку, яким відмовили, добровільно залишити країну, насамперед шляхом надання фінансових стимулів.