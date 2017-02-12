На Донбасі двоє українських військових поранено за минулу добу – штаб

У штабі української воєнної операції на Донбасі повідомили, що за минулу добу двоє українських військових зазнали поранень. Підтримувані Росією бойовики загалом здійснили 59 обстрілів позицій Збройних сил України, в тому числі із забороненого Мінськими угодами озброєння.

Як повідомляється у ранковому зведенні, на Маріупольському напрямку сепаратисти з мінометів обстріляли українські позиції в районі Красногорівки та Павлополя. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Новотроїцьке, Гнутове, Павлопіль, Широкине, Лебединське, Водяне. По Широкиному та Красногорівці вогонь вели з озброєння БМП.

Як інформує штаб АТО, на Донецькому напрямку з мінометів різних калібрів бойовики обстрілювали Кам’янку, Зайцеве, Авдіївку, Піски та Новоселівку Другу, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Зайцеве, Піски, Авдіївку, Опитне та Троїцьке. По позиціях в районі Луганського вогонь вів снайпер.

В угрупованні «ЛНР» за минулу добу нарахували 11 обстрілів з боку ЗСУ зі стрілецької зброї, мінометів та гранатометів у районі сіл Калинове, Санжарівка, нижнє Лозове, Слов’яносербськ, Калинівка і Логвинове.

В угрупованні «ДНР» удень 11 лютого заявляли про обстріли, околиць Донецька та на півдні контрольованої сепаратистами території. За даними угруповання, внаслідок цих обстрілів був поранений один бойовик.

Контактна група зі врегулювання ситуації на Донбасі неодноразово оголошувала режим тиші на сході України, проте обстріли тривають, а сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні перемир’я.

З 29 січня на Донбасі спостерігалося загострення ситуації, зокрема через бої поблизу Авдіївки. Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні боїв, повідомлялося про загиблих і поранених, як серед бійців, так і серед цивільних.