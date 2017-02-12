Питання податків, громадянства й Олімпіади винесені на референдум у Швейцарії

Жителі Швейцарські 12 лютого на референдумі визначаються щодо трьох питань: зниження податків для корпорацій, спрощення отримання громадянства для третього покоління іммігрантів та проведення зимової Олімпіади 2026 року.

За нинішнім законодавством, народження у Швейцарії не гарантує громадянства. Зміна процедури натуралізації дозволить онукам іммігрантів після довгих років очікування стати громадянами цієї країни.

Очікується, що пропозицію підтримає більшість виборців, про що свідчать соціологічні дослідження. Уряд і більшість законодавців та політичних партій також схвалюють цю ініціативу. Водночас представники націоналістичної Швейцарської народної партії виступали проти, вважаючи, що це полегшить мусульманам шлях до швейцарських паспортів і загрожує збереженню «швейцарських цінностей».

За підрахунками, майже 25 тисяч людей в Швейцарії кваліфікують як іммігрантів третього покоління. Приблизно 60 відсотків з них – італійці, значна частка колишніх жителіів Балкан Туреччини.

Голосування щодо податку стосується пропозиції уряду скасувати преференції для приблизно 24 тисяч міжнародних холдингових компаній, які зареєстровані у Швейцарії. Такого скасування тривалий час вимагали ЄС та Організація економічного співробітництва і розвитку. Для того, щоб запобігти втечі цих компаній з країни, уряд пропонує знизити загальний податок на корпорації.

Також у швейцарському кантоні Граубюнден проходить референдум щодо того, чи варто подавати заявку на проведення зимових Олімпійських ігор 2026 року. Швейцарці на референдумах у 1980 і 2013 роках вже відмовлялися від Олімпійських ігор.