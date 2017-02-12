Через бомбу часів Другої світової у Салоніках евакуювали понад 70 тисяч людей

У грецькому місті Салоніки евакуювали 72 тисячі жителів міста. Тут триває операція зі знешкодження авіабомби часів Другої світової війни.

За даними Афінського інформаційного агентства, евакуювали людей у радіусі майже 2-х кілометрів від місця, де 1 лютого випадково виявили бомбу, завдовжки близько 1 метра і вагою 250 кілограмів.

Фахівці передбачають, що операція зіз знешкодження бомби займе 6-8 годин. Її мають намір вилучити, вивезти на спеціальний полігон і там підірвати. На цей час в’їзд у місто обмежений, у тому числі тимчасово перервано залізничне сполучення.

За безпекою в місті стежать тисячі поліцейських, які пообіцяли не допустити мародерства у залишених домівках.