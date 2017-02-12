У Білорусі набув чинності «безвіз» для громадян 80 країн

Відсьогодні громадяни 80 країн мають право на безвізовий в’їзд у Білорусь на термін не більше ніж 5 днів. Набув чинності указ про це президента цієї країни Олександра Лукашенка, повідомляє МЗС Білорусі у Twitter.

«Документ дозволяє безвізовий порядок в’їзду у Білорусь на термін не більше ніж 5 днів при в’їзді через пункт пропуску через державний кордон «Національний аеропорт «Мінськ» для громадян 80 держав. Указ поширюється на 39 країн Європи, зокрема весь Євросоюз, а також Бразилію, Індонезію, США, Японію та інші держави», – повідомляється на сайті білоруського президента.

Водночас порядок безвізового пересування не поширюється на осіб, які прибувають в Білорусь авіарейсами з Росії, а також мають намір здійснити виліт в аеропорти Росії.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав згаданий указ ще 9 січня. У відповідь на це 1 лютого директор ФСБ Росії розпорядився встановити прикордонну зону на кордонах з Білоруссю.

У МЗС Білорусі заявили, що встановлення Росією прикордонної зони з Білоруссю відбулося без попереднього повідомлення Мінська.