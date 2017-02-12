Франк-Вальтер Штайнмаєр обраний новим президентом Німеччини

Колишній міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер обраний сьогодні президентом ФРН. Про це повідомляє DW.

Штайнмаєр переміг уже в першому ж турі, не залишивши жодних шансів чотирьом іншим кандидатам. За нього проголосував 931 із 1260 членів колегії виборців.

61-річний Штайнмаєр був висунутий кандидатом у президенти від трьох партій правлячої коаліції: Християнсько-демократичного союзу (ХДС), Християнсько-соціального союзу (ХСС) та Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН). Ще до голосування експерти пророкували перемогу Штайнмаєра – політик користується значною популярністю серед колег і пересічних громадян.

Франк-Вальтер Штайнмаєр замінить на посаді президента Йоахима Гаука, який піде у відставку після 5-річного президентського терміну. Той відмовився висувати свою кандидатуру на новий термін. Пославшись на поважний вік – 77 років.

У Німеччині президент має досить обмежені повноваження і в основному виконує політично нейтральні функції. Реальною владою володіє канцлер.