АП: Президенти України і Словенії зацікавлені у поглибленні двостороннього співробітництва

Україна і Словенія зацікавлені у розвитку співробітництва у сфері енергоефективності, а також мають намір відновити пряме авіаційне сполучення між Любляною і Києвом.

Про це йшлося під час зустрічі у Києві президентів України і Словенії Петра Порошенка і Борута Пахора, який відвідав Україну в рамках свого міжнародного турне після візитів до Берліна і Москви, повідомляє прес-служба глави української держави.

Під час зустрічі зустрічі Петро Порошенко поінформував співрозмовника про останнє загострення ситуації на Донбасі у зв’язку з обстрілами Авдіївки з боку російсько-сепаратистських військ. Наголошувалося, що для досягнення прогресу у переговорному процесі щодо політичного врегулювання мають бути виконані першочергові безпекові елементи Мінських домовленостей, передусім повне і остаточне припинення вогню та відведення важких озброєнь.

Порошенко наголосив на важливості збереження послідовної санкційної політики ЄС щодо Росії до повного відновлення незаконно порушеного суверенітету і територіальної цілісності України у міжнародно-визнаних кордонах, включаючи Крим.

Обговорюючи питання європейської інтеграції України, Петро Порошенко подякував за активну підтримку Словенії у питанні якнайскорішого запровадження Європейським союзом безвізового режиму поїздок для громадян України.