Поліція Кам’янського розслідує спалення авто редактора місцевої газети

Поліція Кам’янського розслідує підпал авто місцевого журналіста і редактора Сергія Гузя. Про це Радіо Свобода повідомили в неділю в Кам’янському міськвідділі поліції.

За даними правоохоронців, кримінальне провадження відкрите за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення чи пошкодження майна. Як зазначили в поліції, тривають слідчі дії.

Головний редактор сайту «5692» і газети «Місто 5692» Сергій Гузь повідомив, що його автомобіль «Таврія» був підпалений невідомими у неділю близько 4-ї ранку: пожежу побачили сусіди, вони ж і допомагали журналісту гасити полум’я.

Інцидент журналіст пов’язує зі своєю професійною діяльністю.

«У мене немає сумнівів, що машину спалили через мою чесну й професійну роботу. Прізвища тих, кого я підозрюю, я оголошу пізніше», – сказав він.

За його даними, в автівку кинули пляшку з запалювальною сумішшю.

Комітет Незалежної медіа-профспілки, членом якої є Сергій Гузь, звернувся до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з вимогою провести повне та об’єктивне розслідування цього злочину, а від генерального прокурора Юрія Луценка очікують взяття цієї справи під особистий контроль.

31 грудня 2016 року в Кам’янському стався інцидент, пов’язаний із місцевим виданням. Тоді біля редакції газети «Событие недели» правоохоронці знешкодили вибуховий пристрій. У пакеті знаходилась картонна коробка, всередині якої була пляшка шампанського та конструкція, складена із 8 гранат. Редакція повязувала інцидент з журналістською діяльністю, провадження тоді було відкрите за статтею «хуліганство».